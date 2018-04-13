Задушила и бросила в коллектор. Кубанку осудили за убийство женщины

Краснодарском крае 56-летняя женщина признан виновной в похищении местной жительницы и ее убийстве. Установлено, что 51-летняя погибшая поддерживала дружеские отношения с 91-летним мужчиной и помогала ему в домашних вопросах. Вечером 8 июня прошлого года в Новороссийске между ней, дочерью и внучкой пенсионера произошла ссора, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

В данный конфликт вмешался и пожилой человек. В результате виновная насильно поместила женщину в автомобиль, который вела ее дочь. После, злоумышленницы скрылись. Во время езды 56-летняя женщина задушила потерпевшую, а ее тело родственницы оставили в коллекторе.

Сейчас вторая фигурантка объявлена в федеральный розыск. Дочь пенсионера приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима