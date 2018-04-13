Волгоградцев просят помочь найти мужчину, ограбившего магазин

Полицейские Тракторозаводского района просят волгоградцев помочь им в розыске мужчины, ограбившего магазин 12 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, грабеж произошел в магазине, расположенном в доме №6 на улице Батова. Около 13:00 мужчина похитил две упаковки духов на сумму в 2 500 рублей.

На вид грабителю спортивного телосложения 25-30 лет. Его рост составляет 175-180 сантиметров. Мужчина имеет русые волосы средней длины. В день преступления был одет в синий спорткостюм.

Волгоградцев, знающих что-либо о мужчине, просят обратиться в дежурную часть отделения полиции №1 по телефону (8442) 740771, или отдел уголовного розыска по номеру 937467. Анонимность гарантируется.