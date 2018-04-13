Руководитель общественной организации из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве в крупном размере 

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт совершения мошеннических действий председателем правления одной из региональных общественных организаций.
По данным оперативников, в 2014 году руководитель от имени возглавляемой организации направил документы в один из российских благотворительных фондов для участия в конкурсе на получение гранта на реализацию интернет-проекта. При этом мужчина предоставил в конкурсную комиссию ложные сведения о реализации значимого социального проекта.
В соответствии с направленной заявкой на банковский счет общественной организации были перечислены денежные средства в размере 900 тысяч рублей в виде гранта на реализацию проекта.
В результате проект не был реализован, а полученными средствами руководитель общественной организации распорядился по своему усмотрению, причинив благотворительному фонду материальный ущерб в крупном размере.
Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении председателя правления общественной организации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.