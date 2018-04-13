Похитителя чужой сумки из камеры хранения магазина задержали по горячим следам

Кража произошла в супермаркете, расположенном в 6-м микрорайоне Зеленограда. У одного из покупателей из ячейки камеры хранения пропала оставленная сумка с рабочим инструментом. Мужчина тут же обратился с заявлением в ОМВД по районам Матушкино и Савелки, указав, что стоимость похищенного составила порядка 10 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать в тот же день, возле соседнего с магазином дома. Им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья, у которого сотрудники полиции обнаружили похищенную сумку с инструментами.

Как оказалось, предприимчивый посетитель супермаркета воспользовался тем, что ключ от камеры хранения, где он оставил свои вещи, случайно подошел к соседней ячейке. Мужчина утверждал, что просто перепутал камеры, тем не менее, чужие вещи он забрал себе и покинул магазин. Теперь ему грозит уголовное наказание за кражу.