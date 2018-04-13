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В Акбулакском районе в суд передано дела о гибели дошколенка на пожаре
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В Акбулакском районе в суд передано дела о гибели дошколенка на пожаре 

АиФ-Оренбург 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Совершении преступления обвиняется 22-летняя мать погибшего, которая признала свою вину.
Как сообщает СУ СК региона, по ходатайству органов следствия органами опеки семья погибшего поставлена на учет и контроль в установленном законом порядке.
Напомним, 3 января тело мальчика было обнаружено после тушения пожара в частном доме в селе Новоалександровка. По версии следствия, фигурантка дела включила газовую плиту для готовки еды и вышла на полчаса из дома, в этот момент начался пожар в деревянной пристройке дома. Вернувшись, сельчанка смогла спасти 9-месячного сына, 3-летний мальчик погиб. Причиной возгорания могли стать нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.
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