В Акбулакском районе в суд передано дела о гибели дошколенка на пожаре

В Совершении преступления обвиняется 22-летняя мать погибшего, которая признала свою вину.

Как сообщает СУ СК региона, по ходатайству органов следствия органами опеки семья погибшего поставлена на учет и контроль в установленном законом порядке.

Напомним, 3 января тело мальчика было обнаружено после тушения пожара в частном доме в селе Новоалександровка. По версии следствия, фигурантка дела включила газовую плиту для готовки еды и вышла на полчаса из дома, в этот момент начался пожар в деревянной пристройке дома. Вернувшись, сельчанка смогла спасти 9-месячного сына, 3-летний мальчик погиб. Причиной возгорания могли стать нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.