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В группе «Сумма» подтвердили полномочия Маммедзаде на посту гендиректора
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В группе «Сумма» подтвердили полномочия Маммедзаде на посту гендиректора 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Совет директоров группы «Сумма» подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора, сообщили РИА Новости в группе.
"В четверг состоялось заседание совета директоров группы «Сумма», который подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора компании", — сказал представитель.
В конце марта в Москве были арестованы совладельцы «Суммы» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes, представители одного из богатейших семейных кланов России.
Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.
Ранее сообщалось, что Маммедзаде проходит по делу свидетелем. Следствие при обыске изъяло у нее телефоны и компьютеры, сообщал ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости. Он добавил, что Маммедзаде передала следователям несколько десятков документов, подтверждающих, по его словам, достоверность ее показаний, что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или была в декрете.
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