В группе «Сумма» подтвердили полномочия Маммедзаде на посту гендиректора

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Совет директоров группы «Сумма» подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора, сообщили РИА Новости в группе.

"В четверг состоялось заседание совета директоров группы «Сумма», который подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора компании", — сказал представитель.

В конце марта в Москве были арестованы совладельцы «Суммы» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes , представители одного из богатейших семейных кланов России

Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.

Ранее сообщалось, что Маммедзаде проходит по делу свидетелем. Следствие при обыске изъяло у нее телефоны и компьютеры, сообщал ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости. Он добавил, что Маммедзаде передала следователям несколько десятков документов, подтверждающих, по его словам, достоверность ее показаний, что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или была в декрете.