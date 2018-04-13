Группа «Сумма» подтвердила полномочия гендиректора Лейлы Маммедзаде

Совет директоров группы «Сумма» подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора, сообщила группа.

«В четверг состоялось заседание совета директоров группы «Сумма», который подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора компании», — говорится в сообщении.

Совет директоров также принял решение оптимизировать организационную структуру группы.

«Группа продолжает операционную деятельность в полном объеме по всем ранее объявленным проектам», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова . Зиявудина Магомедова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.