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Группа «Сумма» подтвердила полномочия гендиректора Лейлы Маммедзаде
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Группа «Сумма» подтвердила полномочия гендиректора Лейлы Маммедзаде 

Rambler News Service 46 минут назад
Совет директоров группы «Сумма» подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора, сообщила группа.
«В четверг состоялось заседание совета директоров группы «Сумма», который подтвердил полномочия Лейлы Маммедзаде на посту генерального директора компании», — говорится в сообщении.
Совет директоров также принял решение оптимизировать организационную структуру группы.
«Группа продолжает операционную деятельность в полном объеме по всем ранее объявленным проектам», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Зиявудина Магомедова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
Защита всех трех фигурантов дела обжаловала их арест в Московском городском суде.
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