Жителя Владивостока будут судить за организацию игорного заведения

Для азартных игр использовался Интернет.

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, фигурант в декабре 2017г., преследуя корыстный умысел, организовал проведение азартных игр. Так, арендовав для этого специальное заведение, расположенное на территории Первомайского района, он оборудовал его 16 компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на них интернет-программой, позволяющей осуществлять азартную деятельность.

Игорное заведение было законспирировано под интернет-кафе, клиентам которого предоставлялись услуги выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Определенный фигурантом порядок проведения игр предусматривал заключение игроками соглашения, основанного на риске. Доход заведения извлекался из денежных средств, вносимых игроками.