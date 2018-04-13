Ещё
Жителя Владивостока будут судить за организацию игорного заведения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Владивостока будут судить за организацию игорного заведения 

Prim.News 36 минут назад
Для азартных игр использовался Интернет.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
По версии следствия, фигурант в декабре 2017г., преследуя корыстный умысел, организовал проведение азартных игр. Так, арендовав для этого специальное заведение, расположенное на территории Первомайского района, он оборудовал его 16 компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на них интернет-программой, позволяющей осуществлять азартную деятельность.
Игорное заведение было законспирировано под интернет-кафе, клиентам которого предоставлялись услуги выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Определенный фигурантом порядок проведения игр предусматривал заключение игроками соглашения, основанного на риске. Доход заведения извлекался из денежных средств, вносимых игроками.
Обвиняемый вину в совершения преступления признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
В Приморье осудят мужчину за дерзкое разбойное нападение с использованием петарды Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу «кировской банды», или «приморских партизан» В Приморье двух мужчин обвинили в контрабанде 150 тонн рыбы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски236
Умер юморист Андрей Жмакин30
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
Рыбке настал конец167
Пескова спросили о будущем Лаврова41
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
07:52
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение