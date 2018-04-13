В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали лидеров ОПГ, которые вымогали деньги у предпринимателей

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии сотрудники ФСБ МВД задержали лидеров организованной преступной группировки, которые вымогали деньги у предпринимателей. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержание лидера ОПГ в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-13.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные, действуя по предварительному сговору и с применением насилия, вымогали денежные средства в особо крупном размере у одного из предпринимателей Ижевска», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 163 УК России. Подозреваемых заключили под стражу.

«В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности задержанных», — сообщили в МВД.