Двое грабителей, вооруженных топором, попались в Кущевском районе

К сотрудникам линейного пункта полиции на станции Кущевская с заявлением обратилась жительница Ростовской области 1978 года рождения. Женщина рассказала, что работает разъездным билетным кассиром. Следуя в электропоезде сообщением «Ростов — Тихорецкая», она обнаружила, что пропала сумка, в которой находились сотовый телефон, портативное зарядное устройство и около тысячи рублей денег.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в этой краже. Ими оказались 43-летний житель Республики Дагестан и ранее судимый 52-летний уроженец Ростовской области.

Транспортные полицейские также выяснили, что в этот же день злоумышленники совершили разбойное нападение на магазин в Кущевском районе. Угрожая продавцу топором подельники похитили из кассы 40 тысяч рублей и скрылись.

Они арестованы. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.