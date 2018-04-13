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Следствие просит суд об аресте обвиняемого в попытке сексуального насилия над девушкой в Печатниках
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Следствие просит суд об аресте обвиняемого в попытке сексуального насилия над девушкой в Печатниках 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на сексуальное насилие над девушкой на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.
«Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на совершение действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.
Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», — рассказала Ю. Иванова. По версии следствия, вечером 6 апреля обвиняемый в подъезде дома на ул. Полбина применил к незнакомой ему 19-летней девушке и попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. Однако девушка сопротивлялась, поэтому обвиняемый не смог исполнить задуманное и скрылся с места происшествия. Впоследствии он был задержан. В ходе допроса обвиняемый признал вину.
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