Обвиняемого в убийстве охранника из караоке-бара объявили в федеральный розыск

Новосибирские следователи попросили помощи в розыске 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь».

Следственный комитет объявил в федеральный розыск 30-летнего Ивана Зыбарева, который, по версии следствия, стрелял в охранника, сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Всех, кто знает о местонахождении обвиняемого, просят звонить по телефонам: 203-57-39, 8-953-788-25-46 или 02.

«Конфиденциальность гарантируется», — передали в СУ СКР.

В ведомстве добавили, что накануне, 12 апреля, оперативники задержали второго обвиняемого по уголовному делу — 37-летнего брата стрелка. По версии следствия, этот мужчина ещё до стрельбы набросился на охранника и стал его бить.

Охранника в караоке-баре застрелили в ночь на 21 марта.

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