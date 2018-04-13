Ещё
Обвиняемого в убийстве охранника из караоке-бара объявили в федеральный розыск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемого в убийстве охранника из караоке-бара объявили в федеральный розыск 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские следователи попросили помощи в розыске 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь».
Следственный комитет объявил в федеральный розыск 30-летнего Ивана Зыбарева, который, по версии следствия, стрелял в охранника, сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Всех, кто знает о местонахождении обвиняемого, просят звонить по телефонам: 203-57-39, 8-953-788-25-46 или 02.
«Конфиденциальность гарантируется», — передали в СУ СКР.
В ведомстве добавили, что накануне, 12 апреля, оперативники задержали второго обвиняемого по уголовному делу — 37-летнего брата стрелка. По версии следствия, этот мужчина ещё до стрельбы набросился на охранника и стал его бить.
Охранника в караоке-баре застрелили в ночь на 21 марта.
Новость дополняется.
ngs.ru: последние новости
«Была обижена и немножко пьяна»: суд простил сибирячку за звонок о бомбе в баре Взяла 15 тысяч и пропала: продавщицу несуществующих щенков отдали под суд ещё раз Видео: полиция скрутила новосибирца за телефонные звонки доверчивым людям
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски277
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля117
Пескова спросили о будущем Лаврова38
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение