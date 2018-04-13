Ещё
Приезжего из Дагестана задержали за кражу из квартиры пенсионерки в Лианозово сейфа с 4 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приезжего из Дагестана задержали за кражу из квартиры пенсионерки в Лианозово сейфа с 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция раскрыла кражу на 4 млн руб. из квартиры пенсионерки в столичном районе Лианозово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 12 апреля на ул. 3-я Карачаровская сотрудники полиции задержали 37-летнего уроженца Дагестана, проживающего в съемной квартире. Мужчину полностью изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 г. рождения, которая сообщила, что ее квартиру на ул. Абрамцевская обокрали. Как выяснили оперативники, неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем 4 млн руб. По данному факту возбудили уголовное дело.
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие просит продлить до 19 июля домашний арест режиссеру К.Серебренникову Неизвестный в Южном Тушино поссорился на улице с мужчиной и зарезал его Глава НТС А.Нащекин не признал вину в злоупотреблении полномочиями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»368
Рыбке настал конец86
Москва решила ответить на санкции США262
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение