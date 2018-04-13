Приезжего из Дагестана задержали за кражу из квартиры пенсионерки в Лианозово сейфа с 4 млн руб. 

Полиция раскрыла кражу на 4 млн руб. из квартиры пенсионерки в столичном районе Лианозово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 12 апреля на ул. 3-я Карачаровская сотрудники полиции задержали 37-летнего уроженца Дагестана, проживающего в съемной квартире. Мужчину полностью изобличили в содеянном и возбудили в отношении него уголовное дело о краже в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 г. рождения, которая сообщила, что ее квартиру на ул. Абрамцевская обокрали. Как выяснили оперативники, неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем 4 млн руб. По данному факту возбудили уголовное дело.