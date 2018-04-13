В Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более полутора килограммов марихуаны

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Гурьевскому району получили информацию о том, что 35-летний местный житель собирает и хранит у себя дома дикорастущую коноплю.

При проверке данного сообщения в надворных постройках, принадлежащих злоумышленнику, полицейские обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось растение с характерным запахом конопли, а также пакет с веществом темного цвета. Результаты проведенного исследования подтвердили, что это — марихуана общей массой более 1,5 килограмма и около 50 граммов гашиша. Ранее судимый домовладелец признался, что заготавливал и хранил наркотические средства для личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В соответствии с санкциями данной части статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.