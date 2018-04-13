В Забайкалье житель Читы 10 лет убивал выходцев из среднеазиатских республик

Уголовное дело об убийстве 8 человек, покушении на убийство ещё семи и незаконном обороте оружия будет направлено в суд. Об этом сообщается на сайте следственного комитета по региону.

СКР завершил расследование по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Читы , которого обвиняют по нескольким особо тяжким статьям п. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство восьми лиц, совершённое по мотивам национальной ненависти), ч. 3 ст. 30 п. «а», «в», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство семи лиц, в том числе в отношении малолетнего, общеопасным способом, по мотивам национальной ненависти), ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (совершение разбойного нападения в особо крупном размере).

Как установило следствие, обвиняемый в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде убивал и покушался на убийства выходцев из среднеазиатских республик, а также других лиц из их окружения. Мотивами преступлений была национальная ненависть обвиняемого к лицам среднеазиатских национальностей. Для убийств он использовал пистолет ИЖ-79, приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, автомат Калашникова.

В июле 2006 года обвиняемый застрелил из пистолета двух мужчин, торгующих фруктами, в мае 2013 года в пос. Песчанка из автомата Калашникова застрелил четырёх человек и ранил одного, которому удалось выжить. В ноябре и декабре 2013 года обвиняемый дважды стрелял из пистолета в Чите в торговцев фруктами и одного тяжело ранил, но обоим потерпевшим удалось выжить. В первых числах января 2014 года в Чите обвиняемый снова выстрелами в упор из пистолета убил торговца фруктами. В июле 2016 года в Чите обвиняемый застрелил из пистолета в Чите байкера Романа Чипизубова.

Кроме того, в июле 2012 года в Чите обвиняемый, используя бутылки с бензином, поджёг один из частных домов в Чите, где проживала цыганская семья, открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь, ранив хозяина дома в шею, а его 11-летнюю дочку в руку.

Зимой 2014 года обвиняемый в составе вооружённой преступной группы, используя автомат Калашникова, напал на одного из жителей краевого центра, прострелил ему обе ноги и похитил свыше 6,5 миллиона рублей.

При расследовании уголовного дела установили так называемые схроны обвиняемого в лесу и по месту работы, где обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемёт ПП-93, обрез охотничьего ружья 12-го калибра, тротиловую шашку, две гранаты со взрывателями, также большое количество патронов к перечисленному оружию.

Следствием собрало достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд. Обвиняемому за содеянное грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.