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Крупную партию амфетамина изъяли сотрудники полиции в Ярославской области
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Крупную партию амфетамина изъяли сотрудники полиции в Ярославской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Угличе на территории одного из садоводческих товариществ в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлены двое жителей г. Переславля-Залеского 1989 и 1992 г.р., подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств, у которых обнаружены два свертка с порошкообразным веществом.
В результате исследования экспертами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области установлено, что в свертках находилось психотропное вещество — амфетамин общей массой около 40 граммов.
Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчин следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, подозреваемыми даны признательные показания. Расследование продолжается.
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