Крупную партию амфетамина изъяли сотрудники полиции в Ярославской области

Угличе на территории одного из садоводческих товариществ в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлены двое жителей г. Переславля-Залеского 1989 и 1992 г.р., подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотических средств, у которых обнаружены два свертка с порошкообразным веществом.

В результате исследования экспертами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области установлено, что в свертках находилось психотропное вещество — амфетамин общей массой около 40 граммов.

Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчин следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, подозреваемыми даны признательные показания. Расследование продолжается.