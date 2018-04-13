Женщину из Богучанского района подозревают в убийстве новорожденного

Жительницу Богучанского района подозревают в убийстве новорожденного, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

25-летняя женщина проживала в одном из поселков с сожителем и двумя маленькими детьми. Свою новую беременность она скрывала от окружающих, но одна из ее знакомых, будучи медиком, заметила признаки «интересного положения». Когда через некоторое время мать двоих детей появилась уже без признаков беременности, то знакомая пошла в полицию. Задержанная женщина рассказала, что родила мертвого ребенка и сожгла его в печи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Идет следствие, назначена геномная экспертиза.