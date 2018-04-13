Сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по СКФО задержали подозреваемых в совершении кражи и разбоя

К сотрудникам линейного пункта полиции на станции Кущевская с заявлением обратилась жительница Ростовской области 1978 года рождения. Женщина рассказала, что работает разъездным билетным кассиром. Следуя в электропоезде сообщением Ростов — Тихорецкая, она обнаружила отсутствие сумки, в которой находились сотовый телефон, портативное зарядное устройство и деньги в сумме около тысячи рублей.

Оперуполномоченными отдела уголовного розыска Управления на транспорте МВД России по СКФО совместно с коллегами из ОМВД России по Кущевскому району был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые в краже. Ими оказались 43-летний житель Республики Дагестан и ранее судимый 52-летний уроженец Ростовской области.

В ходе дальнейшего расследования транспортные полицейские выяснили, что в тот день злоумышленники совершили еще и разбойное нападение на магазин, находящийся на территории Кущевского района. Под угрозой топора подельники похитили из кассы 40 тысяч рублей, после чего скрылись.

В настоящее время подозреваемые арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 статей 158 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкции этих статьей предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.