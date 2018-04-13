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Преступники из «газовой службы» и «пенсионного фонда» грабят квартиры
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Преступники из «газовой службы» и «пенсионного фонда» грабят квартиры 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото www.mos-gaz.ruПреступники из «газовой службы» и «пенсионного фонда» грабят квартирыСтражи порядка разыскивают злоумышленников, совершивших кражи денежных средств в Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области.
В дежурную часть ОМВД России по Богородскому району 10 апреля поступило сообщение о том, что неизвестная женщина, представившись сотрудницей пенсионного фонда, путем свободного доступа проникла в одну из квартир, расположенных по ул. Огарева, откуда тайно похитила денежные средства в сумме 64000 рублей.
11 апреля в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что неизвестное лицо, представившись сотрудником газовой службы, путем свободного доступа проникло в одну из квартир, расположенных по ул. Богородского, откуда тайно похитило денежные средства в сумме 44350 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Полицейские Нижегородской области призывают жителей принять меры к сохранности своего имущества:
— храните свои деньги и драгоценности в банковских учреждениях;
— следите за ключами от квартиры, не демонстрируйте связку ключей прилюдно;
— по возможности установите в квартире сигнализацию, которая, как показывает многолетняя практика правоохранительных органов, является одним из наиболее эффективных средств профилактики квартирных хищений.
Если Вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим следам. Помимо этого, своими действиями Вы поможете предотвратить новые факты противоправных деяний.
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