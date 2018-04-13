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Страшное убийство: жителя Плесецкого района избили кочергой по голове
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Страшное убийство: жителя Плесецкого района избили кочергой по голове 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Плесецком районе следственный комитет установил причастность троих жителей района к убийству 35-летнего жителя поселка Оксовский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
С 15 марта 2017 года в Плесецком районе проводились мероприятия по розыску 35-летнего жителя поселка Оксовский, который пропал без вести.
Благодаря успешной работе следственного отдела по ЗАТО город Мирный регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, включая следователя-криминалиста, а также сотрудников уголовного розыска, установлена причастность к убийству трех местных жителей.
По версии следствия, 15 марта 2017 года днем в поселке Оксовском обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избили знакомого, с которым ранее произошел конфликт. Они нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а двое из них — также кочергой по голове, продолжая избиение до тех пор, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемые на автомобиле вывезли тело мужчины в безлюдное место, облили дизельным топливом и подожгли, после чего останки с грузом, препятствующим всплытию, сбросили с моста в реку в районе поселка Североонежск.
Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении подследственных меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса один из обвиняемых свою вину признал частично, двое других причастность к убийству отрицают.
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