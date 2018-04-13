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Кассир ювелирного магазина задержана в Дубне по подозрению в присвоении драгоценностей на 1 млн руб.
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Кассир ювелирного магазина задержана в Дубне по подозрению в присвоении драгоценностей на 1 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Полицейские задержали в подмосковной Дубне подозреваемую в краже ювелирных изделий на сумму 1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 34-летняя продавец-кассир магазина, подозреваемая в присвоении более 100 ювелирных изделий, которые впоследствии были реализованы через ломбарды.
Сумма ущерба составила более 1 млн руб. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — пояснила Т. Петрова.
Ранее от директора одного из сетевых ювелирных магазинов в полицию поступило заявление о недостаче товара. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
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