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В Башкирии будут судить пристава, требовавшего взятку у должницы
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Башкирии будут судить пристава, требовавшего взятку у должницы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе на скамье подсудимых окажется бывший судебный пристав-исполнитель.
Мужчина попался на получении взятки. Следователи выяснили, что 28-летнему работнику ФССП нужно было взыскать 60 тысяч рублей, которые уфимка должна была банку. Мужчина предложил ей за скромные 20 тысяч рублей уладить вопрос с погашением долга.
— Обвиняемый ссылался на то, что у него есть знакомые в банке. Но должница заподозрила обман и сама пошла в полицию. Стражи порядка подстроили фиктивную передачу денег и в момент получения взятки задержали пристава с поличным, — сообщили в прокуратуре Калининского района Уфы.
Обвиняемого взяли под стражу, он уже во всем сознался. Скоро суд рассмотрит его дело.
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