В Башкирии будут судить пристава, требовавшего взятку у должницы

Уфе на скамье подсудимых окажется бывший судебный пристав-исполнитель.

Мужчина попался на получении взятки. Следователи выяснили, что 28-летнему работнику ФССП нужно было взыскать 60 тысяч рублей, которые уфимка должна была банку. Мужчина предложил ей за скромные 20 тысяч рублей уладить вопрос с погашением долга.

— Обвиняемый ссылался на то, что у него есть знакомые в банке. Но должница заподозрила обман и сама пошла в полицию. Стражи порядка подстроили фиктивную передачу денег и в момент получения взятки задержали пристава с поличным, — сообщили в прокуратуре Калининского района Уфы.

Обвиняемого взяли под стражу, он уже во всем сознался. Скоро суд рассмотрит его дело.