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Молодой судебный пристав из Уфы предложил девушке закрыть долг за взятку
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Молодой судебный пристав из Уфы предложил девушке закрыть долг за взятку 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе перед судом предстанет 28-летний бывший судебный пристав, обвиняемый в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в производстве сотрудника находилось дело о взыскании с уфимки долга перед банком. Сумма задолженности была более 60 тысяч рублей.
В феврале текущего года пристав предложил девушке за взятку в 20 тысяч рублей закрыть дело без уплаты долга. Молодой человек намекнул, что у него есть знакомые в банке.
Уфимка заподозрила обман и обратилась в полицию. Оперативники задержали пристава с поличным.
Обвиняемый признал свою вину. Сейчас он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
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