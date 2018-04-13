Молодой судебный пристав из Уфы предложил девушке закрыть долг за взятку

Уфе перед судом предстанет 28-летний бывший судебный пристав, обвиняемый в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в производстве сотрудника находилось дело о взыскании с уфимки долга перед банком. Сумма задолженности была более 60 тысяч рублей.

В феврале текущего года пристав предложил девушке за взятку в 20 тысяч рублей закрыть дело без уплаты долга. Молодой человек намекнул, что у него есть знакомые в банке.

Уфимка заподозрила обман и обратилась в полицию. Оперативники задержали пристава с поличным.

Обвиняемый признал свою вину. Сейчас он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.