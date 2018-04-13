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Мужчину зарезали в кафе на северо‑западе Москвы
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Мужчину зарезали в кафе на северо‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
По факту убийства мужчины в кафе на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 12 апреля примерно в 22:00 неустановленное лицо, находясь в помещении кафе на улице Туристской, нанесло 22-летнему посетителю не менее четырех ударов острым предметом. Несмотря на оказываемую помощь, молодой человек скончался в машине скорой помощи.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления», — сказала Иванова.
Расследование уголовного дела продолжается, добавила она.
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