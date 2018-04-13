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В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»
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В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, пишет «Коммерсант».
Нападение на журналиста произошло накануне вечером. Предварительно, двое злоумышленников избили Полянина арматурой во дворе его дома и скрылись с места преступления. Пострадавший был доставлен в городскую больницу. Врачи подозревают у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что обстоятельства избиения Полянина выясняются. В частности, проверяется версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.
Также не исключается попытка ограбления. «Пока утверждать о какой-то одной конкретной версии преждевременно», — прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
По информации журналистов «Областной газеты», на Полянина напали за его публикацию, посвященную «коммунальным войнам» в Екатеринбурге.
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