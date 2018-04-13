Мужчина 33 лет убил старика из ревности в Усть-Лабинском районе

По версии следствия, вечером 11 апреля 2018 года 33-летний мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у 71-летнего знакомого. Все вместе они распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, он на некоторое время вышел, а когда вернулся на почве внезапной ревности нанес хозяину дома не менее 10 ударов руками и ногами по телу и голове. После этого вместе с сожительницей мужчина скрылся. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили соседи на улице рядом с его домом, о чем сообщили в полицию. Из медицинского заключения следует, что причиной смерти погибшего явилась тупая сочетанная травма тела с множественными переломами костей лицевого скелета и тела.