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Мужчина 33 лет убил старика из ревности в Усть-Лабинском районе
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Мужчина 33 лет убил старика из ревности в Усть-Лабинском районе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, вечером 11 апреля 2018 года 33-летний мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у 71-летнего знакомого. Все вместе они распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, он на некоторое время вышел, а когда вернулся на почве внезапной ревности нанес хозяину дома не менее 10 ударов руками и ногами по телу и голове. После этого вместе с сожительницей мужчина скрылся. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили соседи на улице рядом с его домом, о чем сообщили в полицию. Из медицинского заключения следует, что причиной смерти погибшего явилась тупая сочетанная травма тела с множественными переломами костей лицевого скелета и тела.
Подозреваемый задержан. Его ждет заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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