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Под Волгоградом в доме без коммуникаций мужчина прописал более 60 гастарбайтеров
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Под Волгоградом в доме без коммуникаций мужчина прописал более 60 гастарбайтеров 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
46-летний житель поселка Самофаловка Городищенского района попал под статью за то, что прописал в своем доме более шестидесяти гастарбайтеров. Интересно, что в домовладении были отключены все коммуникации.
— Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан был выявлен во время рейда, — пояснили РИА34 в региональной полиции. — В доме без коммуникаций оказались прописаны 64 гражданина Республики Узбекистан.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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