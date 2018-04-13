Под Волгоградом в доме без коммуникаций мужчина прописал более 60 гастарбайтеров

46-летний житель поселка Самофаловка Городищенского района попал под статью за то, что прописал в своем доме более шестидесяти гастарбайтеров. Интересно, что в домовладении были отключены все коммуникации.

— Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан был выявлен во время рейда, — пояснили РИА34 в региональной полиции. — В доме без коммуникаций оказались прописаны 64 гражданина Республики Узбекистан