Сысертский завод задолжал сотрудникам 2,7 миллиона

Сысертская прокуратура провела проверку ООО «Торговый дом Завода элементов трубопроводов» в поселке Большой Исток и выявила, что с декабря 2016 по март 2017 года руководство завода не выплачивало своим сотрудникам зарплату. Сумма задолженности перед 35 работниками составила 2,7 миллионов рублей.

В ходе проверки было возбуждено административное дело, сейчас предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Прокуратура обратилась в суд для взыскания с предприятия задолженности перед работниками. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной, корыстной или иной заинтересованности руководителем организации, работодателем.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.