Ещё
За липовые больничные псковичку оштрафовали на 40 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За липовые больничные псковичку оштрафовали на 40 тысяч рублей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней сотрудницы стоматологической клиники, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что с целью сокрыть прогулы сотрудница одной из стоматологических поликлиник города представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, 5 листков нетрудоспособности, приобретенных у неустановленного лица.
С учетом позиции гособвинителя приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей Псковские пограничники задержали молдаванина, подозреваемого в угоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»375
Рыбке настал конец90
Москва решила ответить на санкции США263
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение