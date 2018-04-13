За липовые больничные псковичку оштрафовали на 40 тысяч рублей

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней сотрудницы стоматологической клиники, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что с целью сокрыть прогулы сотрудница одной из стоматологических поликлиник города представила по месту работы в качестве официальных документов, удостоверяющих ее временную нетрудоспособность, 5 листков нетрудоспособности, приобретенных у неустановленного лица.

С учетом позиции гособвинителя приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.