За оскорбление матери уфимец зарезал пенсионера

46-летнему жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба следкома Башкирии

По версии следствия, вечером 9 апреля 64-летний мужчина выпивал вместе с 46-летним квартиросъемщиком. Мужчины поссорились из-за размера платы за жилье. Во время словесной перепалки хозяин оскорбил мать квартиросъемщика. 46-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил пенсионера. Смерть мужчины наступила на кухне спустя короткое время.

Злоумышленник скрылся с места преступления, а его 69-летняя мать продолжала проживать в съемной квартире. Только через два дня она сообщили родственникам о смерти хозяина.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.