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За оскорбление матери уфимец зарезал пенсионера
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За оскорбление матери уфимец зарезал пенсионера 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
46-летнему жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, вечером 9 апреля 64-летний мужчина выпивал вместе с 46-летним квартиросъемщиком. Мужчины поссорились из-за размера платы за жилье. Во время словесной перепалки хозяин оскорбил мать квартиросъемщика. 46-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил пенсионера. Смерть мужчины наступила на кухне спустя короткое время.
Злоумышленник скрылся с места преступления, а его 69-летняя мать продолжала проживать в съемной квартире. Только через два дня она сообщили родственникам о смерти хозяина.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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