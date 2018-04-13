Квартиросъемщик зарезал владельца жилья за то, что тот оскорбил его мать

Уфе 9 апреля постоялец зарезал ножом пожилого хозяина квартиры после того, как он нелестно высказался о его матери. Об этом сообщил ToDay News Ufa.

46-летний

квартирант выпивал вместе с 64-летним

хозяином и начал возмущаться стоимостью аренды. Пожилой собутыльник в ответ на этого нелестно высказался о матери мужчины, которая также проживала в квартире. После этого постоялец несколько раз ударил ножом пенсионера и скрылся. От полученных травм мужчина скончался.

Родственники погибшего узнали о его смерти спустя два дня от матери убийцы. В отношении квартиранта возбуждено уголовное дело. Он задержан. Ведется расследование.