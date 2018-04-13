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В Калининграде участились случаи мошенничества через Skype
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В Калининграде участились случаи мошенничества через Skype 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жертвой мошенников уже стала 32-летняя жительница облцентра. Она рассказала, что получила сообщение от приятельницы, которая попросила одолжить денег. Молодая женщина ничего не заподозрила и отправила на указанный номер банковской карточки 5 тысяч рублей. Выяснилось, что аккаунт ее приятельницы в Skype взломали мошенники.
Возбуждено уголовное дело.
Как отметили в полиции, по аналогичной схеме действуют мошенники в соцсети «ВКонтакте». Так, 33-летняя калининградка отправила мошенникам 12 тысяч рублей по просьбе, пришедшей с аккаунта ее сестры.
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