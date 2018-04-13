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Жители Красноярского края признаны виновными в мошенничестве при выдаче займов под залог имущества
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Жители Красноярского края признаны виновными в мошенничестве при выдаче займов под залог имущества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Красноярском крае полицейские доказали вину двух жителей Железногорска, обвиняемых в совершении серии мошенничеств при выдаче займов под залог имущества с причинением ущерба на сумму более 19 миллионов рублей.
Сотрудники полиции в ходе следствия установили, что двое жителей г. Железногорска, являясь сотрудниками одной из микрофинансовых организаций города, выдавали населению займы под залог квартир. Под предлогом обеспечения залога под выданную сумму злоумышленники убеждали потерпевших оформлять на одного из них договор купли-продажи имеющегося у гражданина недвижимого имущества, якобы на время пользования займом. После подписания договор купли-продажи регистрировался в Государственном реестре недвижимого имущества и право собственности переходило одному из подозреваемых. В дальнейшем они распоряжались похищенными квартирами по своему усмотрению.
В общей сложности от мошеннических действий обвиняемых пострадали 17 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 19 миллионов рублей. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, наложен арест на имущество злоумышленников на сумму более чем 26 миллионов рублей.
В отношении 30-летних подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрев все обстоятельства и изучив доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал вину подозреваемых и назначил одному из мужчин наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы, второму в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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