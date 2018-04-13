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Пермяк до смерти избил двух бомжей
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Пермяк до смерти избил двух бомжей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Чернушки. Его обвиняют в избиении до смерти двух человек.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, первое преступление было совершено в сентябре 2017 года. Мужчина напал на 52-летнего бомжа и избил его. Потерпевший скончался на месте.
В декабре 2017 года обвиняемый избил еще одного бездомного. 60-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался.
В обоих случаях подсудимый был пьян. Он пояснил, что полез в драку из неприязни.
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