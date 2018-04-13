Пермяк до смерти избил двух бомжей

В суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Чернушки. Его обвиняют в избиении до смерти двух человек.

В декабре 2017 года обвиняемый избил еще одного бездомного. 60-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался.

В обоих случаях подсудимый был пьян. Он пояснил, что полез в драку из неприязни.