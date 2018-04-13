В Миассе главу туристической фирмы подозревают в мошенничестве

Директор туристической фирмы присвоила денежные средства 17 граждан, сообщает газета «Миасский рабочий» со ссылкой на сотрудников отдела МВД России по городу Миассу

В отдел МВД России по Миассу обратились 17 человек с заявлениеми о том, что исполнительный директор туристического агентства завладела их денежными средствами. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей. Потерпевшие заключали договоры на приобретение туров, оплачивали их стоимость и авиабилеты. Но путевки люди не получили.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Миассу задержана 58-летняя жительница города, которая является исполняющим директором одной из туристических фирм в Миассе», — сообщила специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.

Добавим, что сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.