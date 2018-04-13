Ещё
В Миассе главу туристической фирмы подозревают в мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Миассе главу туристической фирмы подозревают в мошенничестве 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Директор туристической фирмы присвоила денежные средства 17 граждан, сообщает газета «Миасский рабочий» со ссылкой на сотрудников отдела МВД России по городу Миассу.
В отдел МВД России по Миассу обратились 17 человек с заявлениеми о том, что исполнительный директор туристического агентства завладела их денежными средствами. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей. Потерпевшие заключали договоры на приобретение туров, оплачивали их стоимость и авиабилеты. Но путевки люди не получили.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Миассу задержана 58-летняя жительница города, которая является исполняющим директором одной из туристических фирм в Миассе», — сообщила специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.
Добавим, что сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
АиФ: последние новости
Челябинский суд огласил приговор 17 участникам бунта в Копейской колонии Южноуральские полицейские нашли в «резиновых» квартирах сотню мигрантов Прокуратура изъяла у полицейского из Озёрска жильё и авто на 14 млн рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT374
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»557
Умер юморист Андрей Жмакин84
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня16
Порошенко обратился к Путину на «ты»116
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение