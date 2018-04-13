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В Миассе директор турфирмы присвоила деньги клиентов
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В Миассе директор турфирмы присвоила деньги клиентов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Отдел МВД России по Миассу обратились жители города Миасса с заявлением о том, что исполнительный директор туристического агентства присвоила себе их деньги. На данный момент в полиции имеются заявления от 17 граждан. Сумма причиненного материального ущерба составила порядка миллиона рублей. По словам заявителей, все они приобретали туры и авиабилеты в одной и той же турфирме, но свои обязательства руководитель турфирмы так и не выполнила. Подозреваемая уже задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает паблик «Своободный Миасс» со ссылкой на отделение МВД по Миассу.
«ФедералПресс» ранее писал: в Ачинске суд принял решение о ликвидации туристической фирмы «Вояж». Причиной стали многочисленные жалобы клиентов на недобросовестную работу компании. В течение 2017 года ачинцы не раз подавали заявление в надзорные и правоохранительные органы, жалуясь на то, что, оплатив путевки, остались без отдыха. Всего в суд поступило 13 таких исков. По четырем из них фирма «Вояж» уже выплатила 318,4 тыс. рублей. Сумма требований по оставшимся девяти искам составляет 3,03 млн рублей.
Как сообщала «Русская планета», прибрежную зону озера Байкал более чем на половину покрывает водоросль спирогира, что свидетельствует о неэффективности существующих систем очистки воды. Сотрудники центра «Антистихия» отмечают, что обычной для спирогиры средой обитания являются теплые и стоячие водоемы. В Байкале она ранее не встречалась.
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