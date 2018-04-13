Ещё
Ардатовский «каратэ-пацан» ответит в суде за убийство местного жителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ардатовский «каратэ-пацан» ответит в суде за убийство местного жителя 

Vgoroden.ru 47 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Ардатове подросток обвиняется в жестоком избиении местного жителя. По данным СУ СК России по Нижегородской области, в результате побоев 37-летний мужчина скончался.
По версии следствия, поздним вечером 22 ноября 17-летний парень, владеющий навыками рукопашного боя, жестоко избил сельчанина. Когда потерпевший потерял сознание, подросток совместно со своими знакомыми перенес его в квартиру. Уже на следующий день мужчина скончался.
Известно, что в тот роковой вечер друг подростка пожаловался ему, что один из местных жителей его избил. Желая устроить разборку, подростки пришли к обидчику домой.
Дверь квартиры им открыл другой мужчина — потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Тогда молодые люди вышли на улицу, а потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. Вскоре между фигурантами разразилась ссора, которая впоследствии переросла в драку.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.
Напомним, в Дзержинске пока мужчина спал, его едва не зарезала теща.
Vgoroden.ru: последние новости
В Дзержинске мужчину во время сна едва не зарезала теща Попытка отобрать телефон закончилась для нижегородца смертью Вину за гибель людей при пожаре в Кемерове возложили на командира пожарного звена
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»375
Рыбке настал конец90
Москва решила ответить на санкции США263
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение