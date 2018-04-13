Ардатовский «каратэ-пацан» ответит в суде за убийство местного жителя

В Ардатове подросток обвиняется в жестоком избиении местного жителя. По данным СУ СК России по Нижегородской области, в результате побоев 37-летний мужчина скончался.

По версии следствия, поздним вечером 22 ноября 17-летний парень, владеющий навыками рукопашного боя, жестоко избил сельчанина. Когда потерпевший потерял сознание, подросток совместно со своими знакомыми перенес его в квартиру. Уже на следующий день мужчина скончался.

Известно, что в тот роковой вечер друг подростка пожаловался ему, что один из местных жителей его избил. Желая устроить разборку, подростки пришли к обидчику домой.

Дверь квартиры им открыл другой мужчина — потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Тогда молодые люди вышли на улицу, а потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. Вскоре между фигурантами разразилась ссора, которая впоследствии переросла в драку.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.

Напомним, в Дзержинске пока мужчина спал, его едва не зарезала теща.