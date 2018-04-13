Вооруженные топором мужчины напали на магазин и ограбили проводницу электрички

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. Злоумышленники задержаны оперативными сотрудниками уголовного розыска транспортной полицией.

В ст. Кущевской к правоохранилям обратилась кассир электропоезда «Ростов — Тихорецкая».

Она пояснила, что во время выполнения рейса у неё похитили сумку. В ней был телефон, зарядное устройство и денежные средства в размере 1 тысячи рублей.

Выяснилось, что в этот же день они совершили разбойное нападение на магазин в Кущевском районе. Вооружившись топором мужчины забрали деньги из кассы. По факту разбоя и кражи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.