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Вооруженные топором мужчины напали на магазин и ограбили проводницу электрички
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Вооруженные топором мужчины напали на магазин и ограбили проводницу электрички 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Злоумышленники задержаны оперативными сотрудниками уголовного розыска транспортной полицией.
В ст. Кущевской к правоохранилям обратилась кассир электропоезда «Ростов — Тихорецкая».
Она пояснила, что во время выполнения рейса у неё похитили сумку. В ней был телефон, зарядное устройство и денежные средства в размере 1 тысячи рублей.
Сотрудники полиции установили, что к совершению кражи причастны 43-летний житель Республики Дагестан и 52-летний уроженец Ростовской области, последний ранее судим.
Выяснилось, что в этот же день они совершили разбойное нападение на магазин в Кущевском районе. Вооружившись топором мужчины забрали деньги из кассы. По факту разбоя и кражи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.
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