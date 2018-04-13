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В Кургане воришка сломал стену, чтобы похитить самокат и пару железок
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В Кургане воришка сломал стену, чтобы похитить самокат и пару железок 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Накануне, 12 апреля, курганские полицейские ловили злоумышленников на одном из пунктов приема металла, когда туда пришел подозрительный мужчина, чтобы сдать металлические изделия. Клиент «приемки» был знаком стражам порядка, потому что уже был судим за кражу. Вот и сейчас вещи, которые 38-летний курганец принес на лом, оказались краденными.
Установлено, что поздним вечером, 4 апреля, мужчина проломил стену в одном из гаражей Курган и стащил оттуда металлические канистру и бак, а также детский самокат. Владельцы гаража не успели обнаружить пропажу и в полицию не заявляли. По информации УМВД России по г. Кургану, злоумышленник находится под стражей и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Учитывая, что у курганца уже есть «ходки» он может получить максимальный срок — пять лет лишения свободы.
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