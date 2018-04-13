В Кургане воришка сломал стену, чтобы похитить самокат и пару железок

Накануне, 12 апреля, курганские полицейские ловили злоумышленников на одном из пунктов приема металла, когда туда пришел подозрительный мужчина, чтобы сдать металлические изделия. Клиент «приемки» был знаком стражам порядка, потому что уже был судим за кражу. Вот и сейчас вещи, которые 38-летний курганец принес на лом, оказались краденными.