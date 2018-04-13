Источник: бизнесмена с Левенцовки взорвали из-за долга в 800 тысяч рублей

В ночь с 12 на 13 апреля в Советском районе города задержали мужчину, заложившего гранату в иномарку, припаркованную возле дома на Еременко, 99. Порталу 161.ru стали известны некоторые подробности громкого преступления.

На розыск и задержание злоумышленника у оперативников ушло чуть больше месяца. Схватили его в квартире на Еременко. Злоумышленник оказался соседом пострадавшего бизнесмена-владельца автомойки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас его допрашивают следователи.

Во время допроса версия о том, что бизнесмена хотел устранить конкурент, не подтвердилась.

— Задержанный и потерпевший были знакомыми, вместе не работали, их интересы в бизнесе не пересекались. Несколько месяцев назад злоумышленник занял у бизнесмена 800 тысяч рублей, отдавать деньги не хотел. Это, по предварительным данным, и стало мотивом покушения, — рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах региона.