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Источник: бизнесмена с Левенцовки взорвали из-за долга в 800 тысяч рублей
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Источник: бизнесмена с Левенцовки взорвали из-за долга в 800 тысяч рублей 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В ночь с 12 на 13 апреля в Советском районе города задержали мужчину, заложившего гранату в иномарку, припаркованную возле дома на Еременко, 99. Порталу 161.ru стали известны некоторые подробности громкого преступления.
На розыск и задержание злоумышленника у оперативников ушло чуть больше месяца. Схватили его в квартире на Еременко. Злоумышленник оказался соседом пострадавшего бизнесмена-владельца автомойки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас его допрашивают следователи.
Во время допроса версия о том, что бизнесмена хотел устранить конкурент, не подтвердилась.
— Задержанный и потерпевший были знакомыми, вместе не работали, их интересы в бизнесе не пересекались. Несколько месяцев назад злоумышленник занял у бизнесмена 800 тысяч рублей, отдавать деньги не хотел. Это, по предварительным данным, и стало мотивом покушения, — рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах региона.
Преступление произошло утром 7 марта. Предприниматель сел в свой «Мерседес», и сразу же прогремел взрыв. Мужчина выскочил из салона, после чего автомобиль загорелся. С травмами пострадавшего увезли в больницу. Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство».
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