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Курянин незаконно спилил две сосны
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Курянин незаконно спилил две сосны 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Суд назначил злоумышленнику 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком — 1 год  Житель Пристенского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Как было установлено, в декабре прошлого года в урочище Лесничество пос. Пристень подсудимый незаконно спилил две сосны, которые отнесены к противоэрозионным лесам лесного фонда Курской области, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб на сумму 5 122 руб.
По приговору суда нарушителю назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком — 1 год. Причиненный ущерб полностью возмещен.
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