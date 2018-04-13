Курянин незаконно спилил две сосны 

Суд назначил злоумышленнику 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком — 1 год Житель Пристенского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Как было установлено, в декабре прошлого года в урочище Лесничество пос. Пристень подсудимый незаконно спилил две сосны, которые отнесены к противоэрозионным лесам лесного фонда Курской области, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб на сумму 5 122 руб.
По приговору суда нарушителю назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком — 1 год. Причиненный ущерб полностью возмещен.