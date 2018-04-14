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Сотрудники уголовного розыска в Советском районе раскрыли кражу велосипеда по «горячим следам»
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Сотрудники уголовного розыска в Советском районе раскрыли кражу велосипеда по «горячим следам» 

sevastopolnews.info 1 час назад
В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похитили велосипед стоимостью порядка 7,5 тысяч рублей.
Разбирательство по данному факту было поручено сотрудникам уголовного розыска, которые в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался знакомый 38-летний ранее не судимый местный житель, с которым потерпевший ранее распивал спиртные напитки.
Полицейские выяснили, что, находясь в одной компании среди друзей, подозреваемый увидел, как хозяин велосипеда зашел во двор одного из приятелей, а велосипед оставил возле двора. Улучив момент, злоумышленник похитил двухколесное транспортное средство и скрылся.
Велосипед заявителя правоохранителями изъят у задержанного и возвращен законному владелицу.
Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа — до пяти лет лишения свободы.
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