Полицейские задержали подозреваемого в краже

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, который подозревается в краже денег из номера гостиницы.

В полицию обратился приезжий и сообщил, что из сейфа его гостиничного номера пропали деньги, примерно 95 тысяч. Мужчина пояснил, что деньги пропали, после того, как его номер покинул молодой человек, с которым они познакомились через интернет.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 27-летний москвич.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.