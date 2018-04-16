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Полицейские задержали подозреваемого в краже
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Полицейские задержали подозреваемого в краже 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, который подозревается в краже денег из номера гостиницы.
В полицию обратился приезжий и сообщил, что из сейфа его гостиничного номера пропали деньги, примерно 95 тысяч. Мужчина пояснил, что деньги пропали, после того, как его номер покинул молодой человек, с которым они познакомились через интернет.
Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 27-летний москвич.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
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