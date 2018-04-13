Вооружённого мужчину задержали на Ставрополье

Полицейские задержали мужчину с пистолетом в Изобильном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.

В дежурную часть Изобильного обратился местный житель, заметивший подозрительного мужчину с оружием. Полицейские оперативно обнаружили и задержали гражданина, как оказалось, неоднократно судимого. При обыске у него нашли переделанный газовый пистолет, пригодный для стрельбы. Лицензии на приобретение и хранение оружия у задержанного не было.

Сотрудники ОМВД по Изобильненскому городскому округу возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.