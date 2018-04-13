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Вооружённого мужчину задержали на Ставрополье
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Вооружённого мужчину задержали на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские задержали мужчину с пистолетом в Изобильном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
В дежурную часть Изобильного обратился местный житель, заметивший подозрительного мужчину с оружием. Полицейские оперативно обнаружили и задержали гражданина, как оказалось, неоднократно судимого. При обыске у него нашли переделанный газовый пистолет, пригодный для стрельбы. Лицензии на приобретение и хранение оружия у задержанного не было.
Сотрудники ОМВД по Изобильненскому городскому округу возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.
Полиция напоминает, что граждане могут добровольно сдать оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества и получить за это денежное вознаграждение в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края.
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