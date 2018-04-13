Жительницу Сорочинска осудят за смерть двухлетнего ребенка

В отношении 33-летней жительницы города Сорочинска завершено предварительно расследование. Ее обвиняют в оставлении в опасности малолетнего ребенка и причинении ему смерти по неосторожноси.

По версии следствия, 5 января 2018 года обвиняемая, ушла из дома, где оставались без присмотра двое детей 2 и 5 лет. Она вернулась от соседей лишь вечер в состоянии алкогольного опьянения. При входе женщина обнаружила тело двухлетней дочери без верхней одежды — на ней была только нательная майка. Смерть, согласно проведенной экспертизе, наступила в результате переохлаждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала частично, указав, что не оставляла детей в опасности и должным образом исполняла свои родительские обязанности.

В адрес органов внутренних дел и местного самоуправления внесены представления об устранении причин, способствовавших преступлению.

В родительских правах женщину ограничили и второго ребенка передали в детский реабилитационный центр. Решается вопрос о дальнейшей судьбе 5-летнего сына обвиняемой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.