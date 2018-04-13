17-летний подросток убил мужчину из-за мести

По версии следствия, 22 ноября 2017 года поздним вечером в р.п. Ардатов обвиняемый, владеющий навыками рукопашного боя, нанес 37-летнему мужчине несколько ударов руками по голове. Потерявшего сознание потерпевшего он совместно со своими знакомыми перенес в квартиру. Утром 23 ноября 2017 года потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в районной больнице. Как установили следователи СК, в тот вечер друг обвиняемого сообщил ему, что ранее один из местных жителей его избил. Желая разобраться с этим вопросом, подростки пришли к обидчику домой. Дверь квартиры им открыл другой мужчина — потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Молодые люди вышли на улицу. Потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. В ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего.

Обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.