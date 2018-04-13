Ещё
17-летний подросток убил мужчину из-за мести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

17-летний подросток убил мужчину из-за мести 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com17-летний подросток убил мужчину из-за местиСледственным отделом по г. Арзамас СУ СК РФ по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя Ардатовского района Нижегородской области района в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 22 ноября 2017 года поздним вечером в р.п. Ардатов обвиняемый, владеющий навыками рукопашного боя, нанес 37-летнему мужчине несколько ударов руками по голове. Потерявшего сознание потерпевшего он совместно со своими знакомыми перенес в квартиру. Утром 23 ноября 2017 года потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в районной больнице. Как установили следователи СК, в тот вечер друг обвиняемого сообщил ему, что ранее один из местных жителей его избил. Желая разобраться с этим вопросом, подростки пришли к обидчику домой. Дверь квартиры им открыл другой мужчина — потерпевший, который сообщил, что хозяин спит. Молодые люди вышли на улицу. Потерпевший проследовал за ними и стал высказывать претензии по поводу их нахождения возле подъезда. В ходе ссоры злоумышленник избил потерпевшего.
Обвиняемый заключен под стражу. Он обучался в одном из средних специальных учреждений.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Нижегородская правда: последние новости
Похищали людей и отнимали квартиры. Преступную группировку судят в Лысковском районе 35-летний мужчина после отдыха в караоке-баре оказался в 39 больнице В Нижегородской области создатель фейковой странички в соцсети предстанет перед судом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»375
Рыбке настал конец90
Москва решила ответить на санкции США263
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение