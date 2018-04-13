Сотрудницу ОВД «Пресненский» могут уволить, после того как она незаконно заперла девушку в камере

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности установлена помощник оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Пресненскому району, которая, превышая свои должностные полномочия, незаконно, в отсутствие предусмотренных законодательством РФ оснований для задержания гражданки, поместила ее в специальное помещение для содержания задержанных. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Как сообщили в столичном главке, полиция проводит служебную проверку. В случае установления виновности сотрудницы ее уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также она понесет предусмотренное законом наказание. Руководителей правоохранительницы привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в середине декабря 2017 г. старший сержант полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей в ОВД «Пресненский», незаконно, в отсутствие оснований для задержания, умышленно поместила 22-летнюю девушку в спецпомещение для задержанных лиц и заперла ее, тем самым нарушив права потерпевшей на свободу, достоинство личности и личную неприкосновенность. В отношении 39-летней подозреваемой возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.