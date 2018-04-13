Ещё
Сотрудницу ОВД «Пресненский» могут уволить, после того как она незаконно заперла девушку в камере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудницу ОВД «Пресненский» могут уволить, после того как она незаконно заперла девушку в камере 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция проводит служебную проверку, после того как сотрудница ОВД «Пресненский» незаконно заперла девушку в камере, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности установлена помощник оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Пресненскому району, которая, превышая свои должностные полномочия, незаконно, в отсутствие предусмотренных законодательством РФ оснований для задержания гражданки, поместила ее в специальное помещение для содержания задержанных. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.
Как сообщили в столичном главке, полиция проводит служебную проверку. В случае установления виновности сотрудницы ее уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также она понесет предусмотренное законом наказание. Руководителей правоохранительницы привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в середине декабря 2017 г. старший сержант полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей в ОВД «Пресненский», незаконно, в отсутствие оснований для задержания, умышленно поместила 22-летнюю девушку в спецпомещение для задержанных лиц и заперла ее, тем самым нарушив права потерпевшей на свободу, достоинство личности и личную неприкосновенность. В отношении 39-летней подозреваемой возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие просит продлить до 19 июля домашний арест режиссеру К.Серебренникову Неизвестный в Южном Тушино поссорился на улице с мужчиной и зарезал его Глава НТС А.Нащекин не признал вину в злоупотреблении полномочиями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»368
Рыбке настал конец86
Москва решила ответить на санкции США262
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение