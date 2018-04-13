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В Соль-Илецке бывшего чиновника обвиняют во взяточничестве
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В Соль-Илецке бывшего чиновника обвиняют во взяточничестве 

ProOren 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственными органами СК РФ по области завершено предварительное расследование в отношении бывшего чиновника районной администрации.
Бывшего ведущего специалиста отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации. Она обвиняется по статье о легализации доходов, добытых преступным путем и по статье о получении взятки.
Версии следствия, летом 2017 года обвиняемая потребовала «откат» у троих местных жителей за выдачу субсидий на строительство индивидуального жилья по госпрограмме. Сумма составила около 200 тыс. рублей. Деньги бывшая работница администрации просила перевести на счета своих знакомых предпринимателей.
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции местного отдела полиции.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в адрес Главы Соль-Илецкого г. о. внесено представление.
На имущество обвиняемой наложен арест. Свою вину она признала частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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