СУСК и МВД прокомментировали задержание замдиректора «Марциальных вод»

Лечебному учреждению санаторного типа нанесен ущерб в особо крупном размере.

Правоохранительние органы — следком Карелии МВД Карелии — рассказали подробности о задержании заместителя директора санатория «Марциальные воды». Об этом портал «Карельские Вести» писал накануне вечером. Из сообщения правоохранительных органов следует, что помимо Ильи Филипенкова есть еще один подозреваемый.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия расследуются уголовные дела в отношении бывшего директора санатория Александра Матиешина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и заместителя директора санатория Ильи Филипенкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сообщение СУСК по РК.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2017 год подозреваемый, являясь директором санатория, осуществлял реализацию туристических путевок в учреждение, которым руководил, через подконтрольные фирмы за агентское вознаграждение от выручки, в то время как в структуре санатория функционировал свой отдел реализации путевок. В результате подозреваемый получал прибыль от деятельности подконтрольных фирм, чем причинил санаторию материальный ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей.

В свою очередь обвиняемый, являясь заместителем начальника отдела реализации путевок в санатории, похитил денежные средства у фирм подконтрольных подозреваемому, на сумму более 5 миллионов рублей.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками ОЭБиПК МВД по Республике Карелия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.