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Более семисот граммов героина изъяли оперативники в Ставрополе у предполагаемой наркосбытчицы
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Более семисот граммов героина изъяли оперативники в Ставрополе у предполагаемой наркосбытчицы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю задержана подозреваемая в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. При личном досмотре в карманах у 27-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья полицейские обнаружили три полимерных свертка с героином.
В результате обыска в квартире, где проживала подозреваемая, оперативники изяли полиэтиленовые пакеты с наркотическим средством общей массой более 700 граммов.
Установлено, что девушка приобретала крупные партии героина и перевозила их на территорию региона с целью последующего сбыта. Расфасовывая наркотическое вещество на мелкие партии, злоумышленница организовывала в Ставрополе «закладки». Адреса тайников передавались на специальный сайт, после чего девушка получала денежные средства от оператора данного сайта.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в заключения под стражу. Ведется следствие.
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